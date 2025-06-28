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في عين التينة... ملف براك بين سلام وبري
أخبار لبنان
2025-06-28 | 07:17
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في عين التينة... ملف براك بين سلام وبري
حضر ملف الوسيط الأميركي طوم براك في عين التينة بقوة، في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الحكومة نواف سلام.
وأفادت مصادر مواكبة للقاء للـLBCI، بأن النقاش ركّز على بند حصر السلاح، وسط استمرار العمل على بلورة الرد اللبناني الرسمي قبل زيارة براك الثانية المرتقبة إلى بيروت، فيما لا يزال موقف حزب الله من ورقة الوسيط الأميركي غير محسوم.
وحضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أيضاً الى عين التينة وجرى البحث في آخر المستجدات، ولاسيما التطورات الأخيرة في الجنوب.
أخبار لبنان
التينة...
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