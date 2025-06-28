شقير يحيّي موقف المفتي دريان الرافض لتهميش الطائفة السنية والاستيلاء على حقوقها

حيا رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الرافض لتهميش الطائفة السنية ومحاولة استضعافها والاستيلاء على حقوقها.



وأكد شقير في تصريح له، أن كلام المفتي دريان هو موقف لبناني وطني جامع، لان استضعاف اي طائفة او تهميشها يضرب في الصميم وحدة اللبنانيين ويقوض مبادئ المواطنة الحقيقية.



ودعا شقير المسؤولين كافة إلى أخذ كلام سماحة مفتي الجمهورية على انه جرس إنذار، وان تهميش حقوق أبناء الطائفة السنية في الإدارات والوزارات امر خطير لا يمكن القفز فوقه او تجاهله، معتبرا ان الرهان لا يزال كبيرا على دور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعلى رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام لمعالجة هذا الخلل الفاضح الذي يهدد التوازنات الدقيقة في البلاد ويبدد الأمل ببناء دولة الحق والعدل والقانون، التي تتعامل مع كافة أبنائها على قدم المساواة.



وشدد على أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية المدافعة عن كل اللبنانيين من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق وخصوصا حقوق بيروت وأبنائها.