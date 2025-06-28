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دائرة أمن عام بيروت تبدأ باستقبال المعاملات في مركزها الجديد في الكرنتينا اعتبارا من الاثنين
أخبار لبنان
2025-06-28 | 10:17
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دائرة أمن عام بيروت تبدأ باستقبال المعاملات في مركزها الجديد في الكرنتينا اعتبارا من الاثنين
ذكّرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين في لبنان، ان دائرة أمن عام بيروت ستبدأ باستقبال المعاملات والمراجعات في مركزها الجديد في منطقة الكرنتينا - الطريق العام - قبل فوج إطفاء بيروت، اعتبارا من صباح الاثنين الموافق في ٣٠ حزيران الجاري.
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