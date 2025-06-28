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انتخابات الروابط التربوية: فوز لائحة الأحزاب في الجامعة اللبنانية... وتأجيل في التعليم الثانوي

أخبار لبنان
2025-06-28 | 13:01
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انتخابات الروابط التربوية: فوز لائحة الأحزاب في الجامعة اللبنانية... وتأجيل في التعليم الثانوي
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انتخابات الروابط التربوية: فوز لائحة الأحزاب في الجامعة اللبنانية... وتأجيل في التعليم الثانوي

تنافس في إنتخابات رابطة الأستاذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ١٨ أستاذاً إنقسموا بين أساتذة ترشحوا على لائحة مدعومة من الأحزاب، مقابل ثلاثة أساتذة مستقلين. 

وخلصت الإنتخابات الى فوز لائحة الأحزاب بكامل أعضائها، بعد حصولها على ثُلثي الأصوات مقابل حصول المستقلين على الثلث، وهو رقم وصفه المستقلون بالجيد مقابل تكتل الأحزاب في وجههم، على أن يَنتخبَ الأعضاء الفائزون رئيساً للرابطة الذي سيكون هذه الدورة من الطائفة السنية، بحسب العرف القائل ان رئاسة الرابطة تُقسم كل سنتين بين رئيس سني ورئيس مسيحي.

وكما في الجامعة اللبنانية، خاض أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية إنتخابات لإختيار رابطة أساتذة التعليم الثانوي البالغ عددهم ١٨ عضواً.

وفيما شهدت هذه الإنتخابات مقاطعة من عدد من المكاتب التربوية والأحزاب، وترشح لائحة واحدة فقط مدعومة من الحزب الشيوعي والجماعة الإسلامية وبعض المستقلين، بلغت نسبة الإقترع 40% فقط، ما يعني أن العدد المطلوب من الأساتذة أي النصف زائد واحد، لم يشارك في الإنتخابات، لذلك تم تأجيلها لموعد يحدد لاحقاً.

أخبار لبنان

إنتخابات

الأستاذة

الجامعة اللبنانية

التعليم الثانوي

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