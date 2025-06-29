الحاج حسن عن التطبيع: واجهنا هذا المشروع طوال السنوات الماضية ولن نبدل موقفنا

دعا رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن الدولة اللبنانية إلى "القيام بدورها مع اللجنة الخماسية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار”.

وقال: “أمّا القضايا الوطنية اللبنانية، فنحن نعالجها كلبنانيين فيما بيننا، وليس لدينا ما نقايض به مع العدو تحت الضغط والقصف والقتل والاغتيال".



واعتبر أنّ هناك إرادة لفرض تطبيع على المنطقة مع إسرائيل وصلح يتم فيه تصفية القضية الفلسطينية.

فقال: “كمحور مقاومة واجهنا هذا المشروع طوال السنوات الماضية ولن نبدل موقفنا".



ورأى أنّ التطبيع مع إسرائيل هو ضد مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة، بما فيها الدول التي طبعت.