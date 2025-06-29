المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول توزيع العمل في أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية جدول توزيع العمل في أمانات السجل العقاريّ في مناطق جبل لبنان، خلال تموز ٢٠٢٥ وفق التالي:

1. أمانة السجل العقاريّ في بعبدا ستقوم الثلاثاء والأربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.

وستسلّم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وتسليم الافادات العقارية.

وأعلنت أنها ستستقبل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

أمّا الخميس فمخصص لاستقبال المعاملات جديدة، وباقي الايام فينحصر للعمل الاداري فقط لا ولا تقبل المراجعات خلالها.

2. أمانة السجل العقاريّ في الشوف فإنّ الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس مخصصة لاستقبال المعاملات جديدة وكذلك تسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع).

وهي جاهزة لتسليم افادات اظهار الحدود والافادات العقارية، اضافة إلى المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

3. أمانة السجل العقاريّ في عاليه فتستقبل الثلاثاء والأربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) وإفادات اظهار الحدود والافادات العقارية.على ان تخصص باقي الايام للعمل الاداريّ فقط.

وسيقوم المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه الخميس 10 تموز 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:

الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين

الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

وسيقوم المكتب العقاري الكائن في سراي الخميس 24 تموز باستقبال معاملات جديدة للمناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

وسيقوم المكتب العقاريّ الكائن في سراي عاليه الثلاثاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)

4. امانة السجل العقاريّ في المتن ستقوم الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة و بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.

وسوف تستقبل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) ولا تقبل اي مراجعة الا بطلب خطيّ.

وستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود والافادات العقارية.

5. أمانة السجل العقاريّ في كسروان وجبيل ستخصص الأربعاء والخميس لتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) وافادات اظهار الحدود والافادات العقارية.

وتستقبل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وسيقوم رئيس المكتب العقاريّ في جبيل وكسروان كل يوم ثلاثاء باستقبال معاملات جديدة.