الموفد الاميركيّ براك: الشرع لا يكره إسرائيل ويريد السلام وأعتقد بأنّ الأمر نفسه سيحصل مع لبنان

أكد الموفد الأميركيّ إلى سوريا توم براك، أنّ الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة في شأن العقوبات المفروضة على أنقرة واستبعادها من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 لشرائها أنظمة دفاع جويّ روسية، سيلقى تسوية على الأرجح في حلول نهاية العام.

وقال براك لوكالة الأناضول الرسمية: "إنني واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حل في حلول نهاية العام”.

وأضاف: “أنا على اقتناع بأنه ستتم تسوية المشكلة".

وقال، إنّ الحرب بين إيران واسرائيل تمهد لـ”طريق جديد" في الشرق الأوسط.

واعتبر أنّ "ما حصل للتو بين اسرائيل وإيران هو فرصة للقول: توقفوا، فلنشق طريقًا جديدًا”.

ولفت إلى أنّ تركيا "هي عنصر رئيسيّ في هذا الطريق الجديد".

وشدّد براك على أنّ "الرئيس أحمد الشرع أشار إلى أنه لا يكره إسرائيل وأنه يريد السلام على تلك الحدود”.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ الأمر نفسه سيحصل مع لبنان، “فمن الضروريّ التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل."