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وزيرة البيئة: حرائق القبيات تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية

أخبار لبنان
2025-06-29 | 16:42
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وزيرة البيئة: حرائق القبيات تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية
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وزيرة البيئة: حرائق القبيات تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية

اعتبرت وزيرة البيئة تمارا الزين أن "حرائق القبيات تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية عند من لا يتورعون عن إشعال حريق من أجل الحطب وحفنة من الدولارات"، قائلة: "للأسف كما في كل سنة، لا وصول إلى المرتكبين".

ولفتت إلى أن فرق التدخل والدفاع المدني والجيش اللبناني لم يستطعوا حتى الساعة إطفاء الحريق، وسرعة الرياح تصعّب المهمة على الجميع.

وشددت الوزيرة الزين على أنه "من دون ملاحقة ومحاسبة، سيتكرر هذا المشهد المأساوي، وهذه السنة سنكون أمام مخاطر متزايدة بسبب الشح والجفاف".

وقالت: "هذا يأخذنا إلى ضرورة الإستعانة بالمزيد من حراس الأحراج والتنسيق الفعّال مع البلديات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني".

أخبار لبنان

تمارا الزين

حرائق

القبيات

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