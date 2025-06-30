الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التقدمي الاشتراكي: تغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل
أخبار لبنان
2025-06-30 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التقدمي الاشتراكي: تغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل
أكد الحزب التقدمي الاشتراكي أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن تكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل.
وقال في بيان: "طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي -حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي".
وأضاف البيان: "إن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، يحذر من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن تكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطا بمتغيرات سياسية أو استهدافا لأي مكون لبناني".
وذكّر الحزب التقدمي الإشتراكي بأن "إحدى أكبر سيئات القوانين السابقة، والقانون المعمول به راهناً، أنها كانت تحاك بهدف تغيير موازين وتطويق قوى معينة واستهداف أخرى، وبالتأكيد يجب عدم تكرار هذه التجارب تحت أي مبرر لأنها لم تنتج إلا أزمات سياسية".
أخبار لبنان
التقدمي الاشتراكي
قانون
الانتخابات النيابية
التالي
محاصرة حريق جرود القبيات
جيمي جبور لـ"الشرق الأوسط": التحالف مع "حزب الله" انتهى قبل حرب الإسناد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-18
الماكينة الإنتخابية للحزب التقدمي الإشتراكي في راشيا: فوز اللائحة المدعومة من التقدمي في بكيفا بكامل الأعضاء
آخر الأخبار
2025-05-18
الماكينة الإنتخابية للحزب التقدمي الإشتراكي في راشيا: فوز اللائحة المدعومة من التقدمي في بكيفا بكامل الأعضاء
0
أخبار لبنان
2025-06-23
التقدمي الإشتراكي: نتضامن مع دولة قطر وندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات
أخبار لبنان
2025-06-23
التقدمي الإشتراكي: نتضامن مع دولة قطر وندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات
0
أخبار لبنان
2025-05-01
"التقدمي الاشتراكي": اتفاق بين الادارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الاشكالات الحاصلة
أخبار لبنان
2025-05-01
"التقدمي الاشتراكي": اتفاق بين الادارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الاشكالات الحاصلة
0
آخر الأخبار
2025-06-26
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: يجب ألّا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل والتطبيع قد يحمل في طيّاته تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه وسيخفي كلّ البطولات
آخر الأخبار
2025-06-26
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: يجب ألّا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل والتطبيع قد يحمل في طيّاته تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه وسيخفي كلّ البطولات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:15
القطاع الغربي لـ"اليونيفيل": تحقيق نتائج ملموسة وأكثر من 5000 عملية لدعم الجيش اللبناني
أخبار لبنان
06:15
القطاع الغربي لـ"اليونيفيل": تحقيق نتائج ملموسة وأكثر من 5000 عملية لدعم الجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
06:14
كنعان: طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة عن وارداتها ونفقاتها وأولوياتها
أخبار لبنان
06:14
كنعان: طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة عن وارداتها ونفقاتها وأولوياتها
0
أخبار لبنان
06:12
الصحة تعلن مناقصة لتجهيز مختبرات في المستشفيات الحكومية
أخبار لبنان
06:12
الصحة تعلن مناقصة لتجهيز مختبرات في المستشفيات الحكومية
0
أمن وقضاء
06:12
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
أمن وقضاء
06:12
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:25
النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون
آخر الأخبار
05:25
النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون
0
آخر الأخبار
05:27
الجميّل من مجلس النواب: طلبت في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح
آخر الأخبار
05:27
الجميّل من مجلس النواب: طلبت في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح
0
آخر الأخبار
05:29
الجميّل من مجلس النواب: سنذهب بمعركة تعديل قانون انتخاب المغتربين حتى النهاية
آخر الأخبار
05:29
الجميّل من مجلس النواب: سنذهب بمعركة تعديل قانون انتخاب المغتربين حتى النهاية
0
آخر الأخبار
05:35
ميشال معوض: لولا وجود الإنتشار اللبناني لكان لبنان في حالة مجاعة وليس فقط في حالة انهيار والتعاطي معهم كـ"قجة" جريمة بحق الاغتراب اللبناني
آخر الأخبار
05:35
ميشال معوض: لولا وجود الإنتشار اللبناني لكان لبنان في حالة مجاعة وليس فقط في حالة انهيار والتعاطي معهم كـ"قجة" جريمة بحق الاغتراب اللبناني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
اللبنانيّ جاد الدنا يخطف لقب احدى ابرز جولات بطولة العالم في الفروسية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
اللبنانيّ جاد الدنا يخطف لقب احدى ابرز جولات بطولة العالم في الفروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
زفاف جيف بيزوس... لقاء بين الحب والفن في مدينة العشاق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
زفاف جيف بيزوس... لقاء بين الحب والفن في مدينة العشاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
أشهر متحف في العالم يتجدد خطوة تدعم الاقتصاد الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
أشهر متحف في العالم يتجدد خطوة تدعم الاقتصاد الفرنسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ذخائر القديسة تيريزيا تواصل جولتها على المناطق اللبنانية والمحطة من الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ذخائر القديسة تيريزيا تواصل جولتها على المناطق اللبنانية والمحطة من الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مهرجان الزمن الجميل… الذاكرة الجميلة تنفض عنها غبار الماضي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مهرجان الزمن الجميل… الذاكرة الجميلة تنفض عنها غبار الماضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الدولار الاميركيّ تحت الضغط...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الدولار الاميركيّ تحت الضغط...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في عالم المقامرة والمراهنة القضاء ينسى القطاع غير المرخص
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في عالم المقامرة والمراهنة القضاء ينسى القطاع غير المرخص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مماطلة النواب قد تحرم المنتشرين من اختيار نوابهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مماطلة النواب قد تحرم المنتشرين من اختيار نوابهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
زلزال سياسيّ إسرائيليّ هزّ أركان المنظومة القضائية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
زلزال سياسيّ إسرائيليّ هزّ أركان المنظومة القضائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران...
اقتصاد
02:10
تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في عالم المقامرة والمراهنة القضاء ينسى القطاع غير المرخص
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في عالم المقامرة والمراهنة القضاء ينسى القطاع غير المرخص
3
أخبار لبنان
11:00
الموفد الاميركيّ براك: الشرع لا يكره إسرائيل ويريد السلام وأعتقد بأنّ الأمر نفسه سيحصل مع لبنان
أخبار لبنان
11:00
الموفد الاميركيّ براك: الشرع لا يكره إسرائيل ويريد السلام وأعتقد بأنّ الأمر نفسه سيحصل مع لبنان
4
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... إليكم تفاصيل الطقس
5
أمن وقضاء
06:12
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
أمن وقضاء
06:12
الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي
6
فنّ
16:54
انطلقت من استوديو الفن واحتلت قلوب المشاهدين... "الزمن الجميل" يكرّم الإعلامية والكاتبة ليليان إندراوس
فنّ
16:54
انطلقت من استوديو الفن واحتلت قلوب المشاهدين... "الزمن الجميل" يكرّم الإعلامية والكاتبة ليليان إندراوس
7
خبر عاجل
05:17
بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا
خبر عاجل
05:17
بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف 30-06-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف 30-06-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More