محاصرة حريق جرود القبيات

تمكنت عناصر الدفاع المدني بمؤازرة من طوافات الجيش بمحاصرة حريق جرود القبيات الذي اندلع أمس، وأدى الى أضرار بالغة بالبيئة والثروة الحرجية.



وحاليا، يتم العمل على التبريد، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.