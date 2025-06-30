مخزومي: سنواجه أي نية لتعطيل تصويت الاغتراب والميغاسنتر

تصويت اللبنانيين في الاغتراب لكامل أعضاء المجلس النيابي ال ١٢٨، وإنشاء الميغاسنتر، خطوتان إصلاحيتان جذريتان من شأنهما تحقيق العدالة والحداثة والتمثيل الصحيح ومنع تزوير ارادة اللبنانيين، بحيث ينتخبون في الوطن والاغتراب مجلس نواب يقوم بدوره كاملا في حفظ سيادة لبنان وتحقيق الاصلاح…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 30, 2025
تصويت اللبنانيين في الاغتراب لكامل أعضاء المجلس النيابي ال ١٢٨، وإنشاء الميغاسنتر، خطوتان إصلاحيتان جذريتان من شأنهما تحقيق العدالة والحداثة والتمثيل الصحيح ومنع تزوير ارادة اللبنانيين، بحيث ينتخبون في الوطن والاغتراب مجلس نواب يقوم بدوره كاملا في حفظ سيادة لبنان وتحقيق الاصلاح…