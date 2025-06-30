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مخزومي: سنواجه أي نية لتعطيل تصويت الاغتراب والميغاسنتر

أخبار لبنان
2025-06-30 | 02:56
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مخزومي: سنواجه أي نية لتعطيل تصويت الاغتراب والميغاسنتر
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مخزومي: سنواجه أي نية لتعطيل تصويت الاغتراب والميغاسنتر

اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن "تصويت اللبنانيين في الاغتراب لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ 128، وإنشاء الميغاسنتر، خطوتان إصلاحيتان جذريتان من شأنهما تحقيق العدالة والحداثة والتمثيل الصحيح ومنع تزوير ارادة اللبنانيين، بحيث ينتخبون في الوطن والاغتراب مجلس نواب يقوم بدوره كاملا في حفظ سيادة لبنان وتحقيق الاصلاح الشامل والجدي". 

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "سنواجه أي نية لتعطيل تصويت الاغتراب والميغاسنتر، هذه معركة من أجل الاصلاح ومن أجل منع مصادرة أصوات اللبنانيين في الوطن والاغتراب، كي يكون الاستحقاق النيابي المقبل فرصة حقيقية نؤسس عبرها لمستقبل البلد".
 

أخبار لبنان

فؤاد مخزومي

تصويت

الاغتراب

المجلس النيابي

الميغاسنتر

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