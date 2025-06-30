"كفى ظلماً"... افرام: هل نكافئ المغتربين بعزل انتخابي في 6 مقاعد؟

كتب النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة "إكس": "أكثر من مليون لبناني في الاغتراب لم ينسوا عائلاتهم. كانوا ركيزة الصمود قبل وبعد الانهيار المالي: بأموالهم، بزياراتهم السنوية، بانتمائهم العميق. ازدادوا ارتباطًا بالجذور حين انهار كل شيء. فهل نكافئهم بعزلٍ انتخابي في 6 مقاعد؟ كفى عقماً. كفى جحوداً. كفى ظلماً".