الرئيس عون للقائد الجديد لـ"اليونيفل" في الجنوب: لتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من التلال الخمس

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال Diodato Abagnara، أهمية استمرار عمل "اليونيفيل" إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، مشدداً على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً.