الصحة تعلن مناقصة لتجهيز مختبرات في المستشفيات الحكومية

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان" فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات المخبرية وتجهيزات التعقيم المتخصصة لتجهيز مختبرات في عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية.



اضاف البيان:"تأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية على تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي".



ودعت" جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات والتجهيزات المخبرية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة في مهلة تنتهي في الثلاثين من شهر تموز المقبل".