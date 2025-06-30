كنعان: طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة عن وارداتها ونفقاتها وأولوياتها

دعا رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية" لاقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات والمطلوب ان تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء".

وقال: "طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء".