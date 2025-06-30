مجلس النواب أقر إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة

أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٣١٧ الرامي الى طلب الموافقة لإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.