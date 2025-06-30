متعاقدو الهيئة التعليمية في وزارة التربية اعتصموا أمام مجلس النواب

نفذ متعاقدو الهيئة التعليمية في وزارة التربية (ثانوي، ابتدائي ومهني) اعتصاما أمام مجلس النواب.



وتحدث باسم المعتصمين عصام عزام، مشيراً الى ان المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي هم الوحيدون الذين لا يوجد مشروع قانون يرعاهم وهم الوحيدون الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية الهزيلة من دون أي إضافات.



وتمنى أن يكون النواب صوت الحق والدفاع عن حقوق المتعاقدين ورفض مبدأ التمييز وتأكيد مبدأ المساواة والتماثل وان يقترحوا تعديلا لمشروع القانون المتعلق بالعسكريين لكي يشمل سائر المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم ، علما ان السير بهذا التعديل لا يرفع قيمة المبلغ المذكور في مشروع القانون بأكثر من ١٦%".



