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الرئيس عون التقى القائد الجديد لليونيفيل: البعض يُطالب بمحاربة الفساد شرط ألّا تقترب منه
أخبار لبنان
2025-06-30 | 07:11
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الرئيس عون التقى القائد الجديد لليونيفيل: البعض يُطالب بمحاربة الفساد شرط ألّا تقترب منه
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو ابنيارا Diodato Abagnara بأن الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض الان اكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والامن فيه الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة.
واعتبر الرئيس عون أن استمرار الاعمال العدائية الإسرائيلية واحتلال التلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكا صريحا لارادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته.
واذ تمنى الرئيس عون التوفيق للجنرال ابنيارا في مسؤولياته الجديدة، أكد أهمية الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، إضافة الى البعد الإنساني والاجتماعي والخدماتي لوجود "اليونيفيل" في الجنوب، ولا سيما في ظل العلاقات الجيدة التي نسجها أبناء القرى في جنوب الليطاني مع هذه القوات التي تقدم لهم، إضافة الى الامن، خدمات صحية واجتماعية، كما توفر العمل لاكثر من 500 عائلة لبنانية.
وأبلغ الرئيس عون قائد "اليونيفيل" بأن العمل جار لزيادة عدد افراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتأمين الطمأنينة والأمان.
وشكر الجنرال ابنيارا الرئيس عون على تمنياته له بالتوفيق، معربا عن سعادته لوجوده في لبنان من جديد بعدما كان تولى مهمات قيادية عدة في الجنوب ضمن "اليونيفيل"، لافتا الى انه سيعمل على "تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني".
نقابة أصحاب المطاعم
كما استقبل الرئيس عون وفدا من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري برئاسة طوني الرامي الذي أمل بلبنان جديد قائم على الإصلاحات وعلى مكافحة الفساد. وشدد على ان الثقة، هي حجر الأساس في الاقتصاد لجذب السائح والمستثمر.
وتمنى الرامي عقد لقاء مع فريق عمل رئيس الجمهورية الاقتصادي لشرح كل الملفات من هواجس وتحديات ومشاكل وحلول لأن ملف السياحة حاضر والرؤية وخارطة الطريق جاهزتان للتنفيذ.
وقال: "نحن بحاجة إلى إصلاحات حقيقية وتشريعات حديثة وخارطة طريق واضحة. ولقد نفضنا الغبار عن قطاعنا، وأصبحنا جاهزين لنقدم أجمل صورة سياحية خصوصا بعد زيارة الرئيس عون إلى الخليج والانفتاح العربي وتقديم الجودة والخدمة والنوعية وحسن الاستقبال وكرم الضيافة".
الرئيس عون
من جهته شدد الرئيس عون على انه "من الواجب القيام بكل ما يلزم من اجل إعادة الثقة بين الشعب والدولة من جهة كما بين لبنان والخارج من جهة ثانية، وان الأمر لا يقوم الا من خلال خطوات عملية من ضمنها الإصلاحات في المجال الاقتصادي والمالي"، وقال: "إذا لم يتوفر الأمن لا تزدهر السياحة. وتاليا لا ينمو الاقتصاد".
ووعد رئيس الجمهورية بالعمل لتأمين ما من شأنه إطلاق عجلة الاقتصاد"، مشيرا في الوقت عينه الى ان "مشكلة لبنان الكبرى هي الفساد"، وقال: "لقد وصل لبنان الى هذه المرحلة ليس لأنه مفلس بل لأن الفساد نخر عظامه وبات ثقافة، وكثيرون مشاركون في هذا الفساد ومن مختلف الطبقات وبات لديهم نوع من مقاومة لمحاربة الفساد".
وقال: "البعض يطالب بمحاربة الفساد شرط الا تقترب منه. ومن المؤسف ان هناك كثيرين يحاولون التغطية على الفاسدين".
وأكد الرئيس عون المضي بمعركة محاربة الفساد الى النهاية، على الرغم من كل ما يمكن ان يحصل من تصد لها.
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