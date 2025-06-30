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مجلس النواب أقر بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمتضررين من الحرب الإسرائيلية

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً .