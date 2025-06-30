عبد الله للـLBCI: نحن كلقاء ديمقراطي مع تصويت المغتربين في كل لبنان

أكد النائب بلال عبد الله، أن اللقاء الديمقراطي النيابي مع تصويت المغتربين في كل لبنان، في معرض الحديث عن الـ6 نواب المخصصة للمغتربين.



وقال عبد الله في حديث للـLBCI: "أنا مع مقاربة شاملة لواقع الرواتب وضد التمييز ولا يجوز الا يكون هناك رؤية اجتماعية وسيكون لنا رأي في هذا الموضوع في الجلسة المسائية".



وفي ما خص الحديث عن زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى سوريا، قال عبد الله: "العلاقة مع سوريا ضرورية وحتمية والسنة في لبنان لم ولن يعيشوا شعور الاقلية والهم الأساسي لبنان ووحدته وعدم وجود أي سلاح غير شرعي فيه".