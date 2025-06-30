رسامني إلتقى البساط والبستاني وعرض المستجدات وشؤونًا إنمائية مع زواره

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعًا مع وزير الاقتصاد عامر البساط في مكتبه بالوزارة، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.



والتقى رسامني النائب البروفسور فريد البستاني، وتم التداول في أخر المستجدات وفي مواضيع إنمائية عدة تعنى بها الوزارة التي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني من دون استثناء.



ومن زوار وزير الأشغال: وفد من الاتحاد اللبناني لليخوت برئاسة ربيع سالم ترافقة كورين شداد ممثلة النادي اللبناني للسيارات و السياحة وجيربال كاراي كوبودلو وخيرالله خيرالله، واطلع منهم على أوضاع الإتحاد والنشاطات التي يقوم بها.