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حول هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا... هاشم: كل الأدلة والوثائق تثبت بوضوح أن الأرض لبنانية

يستمر النقاش حول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، اعتبر ان كلّ الادلة والوثائق تثبت بوضوح ان الارض لبنانية.