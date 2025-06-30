وزيرة السياحة لـ عشرين 30: رفع الحظر عن السفر إلى لبنان كان أمرًا إيجابيًا... وسنعيد تفعيل الخط الساخن الخاص بالوزارة

أوضحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أن "الأرقام التي كنا نتوقعها للصيف ما زالت موجودة نسبيًا."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أشارت إلى أن "النشاطات وأكثرية المهرجانات لهذا الصيف وضعت على السكة ولم تتغير."



وأكدت أن "من أولويات الحكومة أن يعود الأشقاء العرب إلى لبنان، ورفع الحظر أمر مشجع، ونحن نستمع إلى ملاحظاتهم والرئيسان عون وسلام يقومان بالإصلاحات اللازمة لطمأنتهم."



كما لفتت إلى أننا "نتعاون مع كل النقابات المختصة في القطاع السياحي للتأكد من شفافية الأسعار."



وأعلنت عن "إعادة تفعيل الخط الساخن الخاص بالوزارة 1735 لتلقي الشكاوى."