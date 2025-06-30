محمد الحوت لـ عشرين 30: الـMEA لديها واجب وطني قامت به على أكمل وجه... والأسعار يحددها السوق

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن "المخاطر جراء حراب الإسرائيلية على لبنان كانت مختلفة عن المخاطر الأخيرة."وأكد في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أكد أن "الـMEA شركة تجارية لكن لديها واجب وطني قامت به على أكمل وجه خلال السنة ونصف الماضية، والأسعار يحددها السوق."وقال: "نحن لا نقارن بالـLow Cost ورغم ذلك أجرينا مقارنة وتبين أن أسعارنا ليس بعيدة عنهم، وحملة الأسعار ليست بجديدة."