ارتفاع في أسعار المحروقات..

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت 14 ألف ليرة وقارورة الغاز 24 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: مليون و584 ألف ليرة



البنزين 98 أوكتان: مليون و624 ألف ليرة



المازوت: مليون و542 ألف ليرة



الغاز: 931 ألف ليرة