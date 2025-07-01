حنكش للـLBCI: المعركة سهلة والمغترب سيُصوّت لـ128 نائبًا

اعتبر النائب الياس حنكش أن "لا مكان للفوقية أو السيطرة في التعاطي بعد اليوم، وهناك أكثرية تؤيد إدراج تصويت المغتربين لـ128 نائباً وسنربح هذه المعركة".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "الانسحاب من الجلسة هو لرفع الصوت لأن المراوغة وفرض الأمر الواقع مع مرور الوقت لن يمرّا بعد اليوم"، معتبرا أن "المعركة سهلة والمغترب سيُصوّت لـ128 نائبًا".



واضاف " هناك ثقة برئيس الجمهورية وبحكومتنا في مواجهة التحديات ونحن إلى جانبهم من أجل استعادة سيادة الدولة".



ولفت الى ان "السلاح أظهر أنه "نقمة" على اللبنانيين ومؤسسة الجيش هي الوحيدة التي تحمل السلاح على الاراضي اللبنانية".