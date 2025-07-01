مجلس النواب استـأنف الجلسة التشريعية

استأنف مجلس النواب في الساعة الثانية عشرة ظهرا،جلسته التشريعية، وبدأ بمناقشة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 498 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي. وقد أقر.

وبيناقش المجلس الان مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/ 2025.