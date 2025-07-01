مجلس النواب يجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول مدريد

أقر مجلس النواب في هذه الأثناء، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13356 القاضي بإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 12/7/2007 واللائحة التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021.