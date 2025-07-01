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تأجيل البت باقتراح قانون مهنة مزاولة المهنة وإقرار تمكين البلديات معدلا
أخبار لبنان
2025-07-01 | 06:10
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تأجيل البت باقتراح قانون مهنة مزاولة المهنة وإقرار تمكين البلديات معدلا
أرجأ مجلس النواب البت في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة باء من المادة 7 من القانون رقم 367 الصادر الأول من آب سنة 1949 مزاولة مهنة الصيدلة معدلا.
وأقر إقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون.
أخبار لبنان
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