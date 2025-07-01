جلسة لمجلس النواب... وبو صعب: من أخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضرها اليوم

أكّد النائب الياس بو صعب، بعد انتهاء جلسة لمجلس النواب، وجوب تأمين المجلس النيابيّ الحقوق للعسكريين، لافتًا إلى وجود وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام.

وقال: “من أخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم”.

وأعلن إقرار قانون تمكين البلديات، بهدف خدمة الناس بشكل أفضل.

وشدّد النائب علي فياض، من جهته، على وجوب أن تبدأ الحكومة بمناقشة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب وإعادة انتظام البنية فيها.

وعن انتخاب المغتربين، أشار فياض، إلى عدم وجود تكافؤ فرص في الخارج، “فبعض الدول تعتبرنا إرهابيين مثلًا”.

وأوضح أنّ المسألة ليست مسألة حرص على الصوت الاغترابيّ “وواجبنا أن نتفهّم هواجس بعضنا”.

وقال النائب فراس حمدان: “المسار التعطيليّ لا يمكن أن يفيد أيّ أحد”.