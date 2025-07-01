الأمن العام: تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين بالمغادرة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك إعتبارًا من تاریخ 01/07/2025 لغاية 30/09/2025.

وأوضحت أنّ ذلك إلتزامًا بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية، وبعد انتفاء أسباب النزوح خصوصًا لا سيما إزاء تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا.

وأشارت إلى أنّه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

www.general-security.gov.lb

أو مراجعة call center على الرقم ۱۷۱۷.