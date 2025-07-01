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حفل افتتاح مشروع استحداث أفران ومخابز للجيش
أخبار لبنان
2025-07-01 | 09:24
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حفل افتتاح مشروع استحداث أفران ومخابز للجيش
أُقيم في قيادة فوج المدفعية الأول - الكرنتينا حفل افتتاح مشروع استحداث أفران ومخابز للجيش بتمويل من السلطات الألمانية، بحضور سفير ألمانيا لدى لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب وفد من السفارة الألمانية وعدد من الضباط.
وخلال الحفل، أشاد السفير الألماني بعلاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني والألماني، مؤكدا أهمية دعم المؤسسة العسكرية نظرا لدورها الأساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره.
من جهة أخرى، تلا العميد الركن عماد خريش نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم العماد هيكل وسلّمه إلى السفير Stillfried، معتبرا أن ألمانيا تقف باستمرار إلى جانب الجيش عبر مبادرات متنوعة. ولفت الى أن هذا المشروع سيعزز القدرات اللوجستية للمؤسسة العسكرية.
وأكد ضرورة مواصلة التعاون بين الجيشَين اللبناني والألماني مستقبلا.
أخبار لبنان
أفران
الجيش
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ألمانيا
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