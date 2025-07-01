وزيرة السياحة من بعبدا: الموسم السياحي سيكون ناجحا هذا الصيف

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود التي اطلعته على برنامج عمل الوزارة للموسم السياحي المقبل، والإجراءات المتخذة لاعادة افتتاح مغارة جعيتا أمام الجمهور.



كذلك تطرق البحث الى وضع المهرجانات الدولية لهذا الصيف والتحضيرات الجارية لاطلاقها بعد استقرار الوضع الأمني.



وأكدت وزيرة السياحة ثقتها بأن "الموسم السياحي هذا الصيف سيكون ناجحا، ولا سيما بعد عودة الحجوزات الى الرحلات الجوية، والى الفنادق والمطاعم، والتي كانت علّقت أو ألغيت نتيجة المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية".