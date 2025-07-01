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وزير الدفاع: لتكثيف الضغوط الدولية على العدو الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من الجنوب

أخبار لبنان
2025-07-01 | 10:16
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وزير الدفاع: لتكثيف الضغوط الدولية على العدو الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من الجنوب
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وزير الدفاع: لتكثيف الضغوط الدولية على العدو الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من الجنوب

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا، في زيارة تعارف، بعد تسلّمه مهامه خلفا للجنرال الإسباني أرولدو لاثارو.

وقد شدّد أبانيارا على التزام اليونيفيل بمواصلة تنفيذ مهامها في جنوب لبنان، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

من جهته، أكد منسى التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، مشددا على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدو الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على كل الأراضي اللبنانية في الجنوب.

وأكد كل من اللواء منسى واللواء أبانيارا "ضرورة التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في آب المقبل من دون أي تعديل في مهامها".

كما التقى وزير الدفاع مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو. وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون القائم بين لبنان وفرنسا ولا سيما في ما يتعلق بدعم مهام قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وقد أكّد رونيان "استمرار بلاده في القيام بالجهود اللازمة مع المجتمع الدولي من أجل التمديد لولاية اليونيفيل في آب المقبل من دون أي تعديل في مهامها، لما لذلك من أهمية في مساندة الجيش اللبناني على ضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".
                 
واستقبل اللواء منسى أيضًا النائب فادي كرم، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، مع التشديد على أهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني رئيس جامعة البلمند البروفيسور إلياس ورّاق والدكتور فادي قمير، وتم خلال اللقاء البحث في قضايا أكاديمية وإنمائية تتقاطع مع دور المؤسسة العسكرية.

أخبار لبنان

ميشال منسى

لبنان

اليونيفيل

ديوداتو أبانيارا

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