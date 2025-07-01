الرئيس سلام بحث مع وفد من مجلس بلدية بيروت أبرز التحديات التي تواجهها العاصمة

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، مع وفد من مجلس بلدية بيروت، أبرز التحديات التي تواجه بيروت على الصعيدين الإنمائيّ والخدماتيّ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وعرضوا عددًا من المقترحات والمطالب المرتبطة بتحسين أداء المرافق العامة عمومًا وتعزيز العمل البلديّ.

وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع، "ضرورة دعم السلطات المحلية لتمكينها من تأدية مهامها على النحو المطلوب".

وأوضح رئيس الوفد ابراهيم زيدان، أنّ أولوية مشاريع المجلس البلدي هي أمور مستعجلة انجازها وهي تتعلق بالسير والوسطيات والاشارات والحدائق، والشواطىء البحرية والنظافة.