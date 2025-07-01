الرئيس سلام: لبنان كان وجه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي

بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) برئاسة قائد القوة الجنرال ديوداتو أباغنارا، الوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدوليّ الرقم 1701، والتعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبنانيّ، ولا سيما في ما يتعلق بتكثيف التنسيق والعمليات المشتركة.

كما تم التطرق إلى التحديات المستجدة التي تواجه مهام القوات الدولية.

وأكد الرئيس سلام "التزام الحكومة اللبنانية التام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة”.

وشدد على "أهمية الحفاظ على سلامة عناصرها".

وأشار الرئيس سلام إلى أن "لبنان كان وجه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، انسجامًا مع قرار الحكومة اللبنانية الصادر في تاريخ 14 أيار 2025".

وشدد على أن "تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية ووقفها لاعتداءاتها".