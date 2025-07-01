الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس سلام: لبنان كان وجه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي

أخبار لبنان
2025-07-01 | 11:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس سلام: لبنان كان وجه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس سلام: لبنان كان وجه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي

بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) برئاسة قائد القوة الجنرال ديوداتو أباغنارا، الوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدوليّ الرقم 1701، والتعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبنانيّ، ولا سيما في ما يتعلق بتكثيف التنسيق والعمليات المشتركة.

 

كما تم التطرق إلى التحديات المستجدة التي تواجه مهام القوات الدولية.

 

وأكد الرئيس سلام "التزام الحكومة اللبنانية التام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة”.

 

وشدد على "أهمية الحفاظ على سلامة عناصرها".

 

وأشار الرئيس سلام إلى أن "لبنان كان وجه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، انسجامًا مع قرار الحكومة اللبنانية الصادر في تاريخ 14 أيار 2025".

 

وشدد على أن "تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية ووقفها لاعتداءاتها".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

سلام:

لبنان

رسميًا

الأمم

المتحدة

رسالة

تمديد

تفويض

اليونيفيل

إضافي

LBCI التالي
أسرار الصحف 01-07-2025
قاسم: الإحتلال لن يستقر في أرض الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-05

رئيس الجمهورية بحث وسلام في التمديد لـ"اليونيفيل" والتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
2025-04-17

تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-29

طهران تطلب من الأمم المتحدة الاعتراف "بمسؤولية" إسرائيل وواشنطن في الحرب الأخيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:50

جنبلاط يتلقى اتصالاً من بوغدانوف... واتفاق على استمرار التواصل

LBCI
أمن وقضاء
14:35

الجيش: توقيف مواطنَين في الهرمل والضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

جولة القديسة تيريزيا من قضاء عروس الشلالات الى قضاء صيدا

LBCI
أخبار لبنان
13:57

تجمع الاجراء المتقاعدين: للإعفاء من دفع رسوم اشتراك الضمان وإصدار التشريعات اللازمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-06-28

خبراء يحذّرون: لا تشاركوا هذه التفاصيل على مواقع التواصل... وخطر "سرقة رقم الهاتف" يتصاعد

LBCI
فنّ
2025-06-29

لمع اسمها في "حبيبى بيحب التش"... هدى روحانا تحصد تكريمًا استثنائيا في "الزمن الجميل"

LBCI
فنّ
2025-06-29

تكريماً لمسيرة حافلة بالعطاءات الفنية... مهرجان الزمن الجميل يكرّم الممثلة القديرة شيرين

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-12

وزير العدل واكب أمس العملية الانتخابية...وغرفة العمليات في الوزارة جاهزة للتدخل عند الاقتضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

جولة القديسة تيريزيا من قضاء عروس الشلالات الى قضاء صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بعد جولة في قضاء عروس الشلالات تتوجه ذخائر القديسة تيريزيا الى قضاء صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لبنان... سوق مفتوح للسيارات غير الصالحة والمطالب تتزايد لتطبيق القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نصاب جلسة البرلمان تأمن بصعوبة... وإقرار قرضين دوليين للطاقة والزراعة

LBCI
أخبار لبنان
13:26

حريق كبير في مكب النفايات العشوائيّ في قضاء زغرتا-الزاوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في أدوات مائدة المطبخ من البورسلان والزجاج... ملايين الحبوب المخدرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هل انتشر مقاتلو الايغور والشيشان المتشددون على الحدود الشرقية مع لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان إلى سوريا... وملامح احتضان سنيّ في الأفق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مباحثات مهمة في واشنطن بين رون ديرمر وويتكوف… إليكم التنفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:22

ارتفاع في أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
10:21

مصدران لرويترز: ورقة اميركية مكونة من ست صفحات تقترح تسليم سلاح “حزب الله” قبل تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
09:24

حفل افتتاح مشروع استحداث أفران ومخابز للجيش

LBCI
أمن وقضاء
10:29

يُخفيان المخدرات داخل عبوات الشيبس ويروّجانها... وهذا ما حلّ بهما

LBCI
أخبار لبنان
07:12

تعديل في رحلات شركة طيران الشرق الأوسط لأيام 2 و3 و4 تموز

LBCI
آخر الأخبار
05:37

اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين

LBCI
حال الطقس
01:49

طقس صيفي مستقر ..والحرارة تُلامس عتبة الثلاثين

LBCI
أخبار لبنان
07:39

الأمن العام: تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين بالمغادرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More