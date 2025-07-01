وزير الاقتصاد عرض مع مسؤولة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسريع البنك لبرامج المساعدة الفنية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اليوم، رئيسة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) غريتشن بيري، التي عبّرت عن "تفاؤل حذر تجاه آفاق لبنان"، مشيرة إلى تسريع البنك لبرامج المساعدة الفنية، واهتمامه بتوسيع محفظته الاستثمارية بشكل انتقائي.



وتناول اللقاء أيضا سبل توسيع نطاق البرنامج القائم لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية.