شيخ العقل زار جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو عصر اليوم، بحضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم.



وتناول اللقاء عددا من القضايا العامة المطروحة.