وزير الخارجية: لدور القوات الدولية أهمية وهناك ضرورة لبقائها

أكّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية روماريك روانيان والوفد المرافق، أهمية دور القوات الدولية وضرورة بقائها.

وبحثوا، بحضور السفير الفرنسيّ هيرفيه ماغرو، في السبل الكفيلة بتمديد ولايتها.

وعرضوا الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسألة التجديد لقوات "اليونيفيل".

وشدد الجانب الفرنسيّ على "أهمية الإصلاحات في لبنان والاسراع في تنفيذها كمدخل أساسيّ لدعم لبنان في عملية إعادة الإعمار".

وتناول اللقاء "مسألة ترسيم الحدود اللبنانية - السورية والدور الذي يمكن أن تؤدّيه فرنسا في هذا الإطار.

وأبدى الوفد الفرنسيّ "استعداد باريس تزويد لبنان بمزيد من الوثائق والخرائط الخاصة بمزارع شبعا".