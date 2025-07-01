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سلام استقبل وفدا فرنسيا: تحقيق الاستقرار بشكل مستدام لا يمكن أن يتم من دون الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات

أخبار لبنان
2025-07-01 | 12:52
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سلام استقبل وفدا فرنسيا: تحقيق الاستقرار بشكل مستدام لا يمكن أن يتم من دون الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات
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سلام استقبل وفدا فرنسيا: تحقيق الاستقرار بشكل مستدام لا يمكن أن يتم من دون الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، وفدا فرنسيا ضم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من وزارتي الخارجية والجيوش في الجمهورية الفرنسية.

وخصص اللقاء للتباحث في تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان - "اليونيفيل"، في ضوء الدور الفرنسي بصفتها الدولة التي تعد مشروع قرار التجديد في مجلس الأمن.

وأكد الوفد الفرنسي، خلال اللقاء، "أهمية الرسالة الرسمية التي وجهتها الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص".

ومن جهته، جدد الرئيس سلام "التزام لبنان الكامل القرار 1701، وحرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل قوات اليونيفيل"، مؤكدا "أهمية دورها في تثبيت الاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة ضمن منطقة العمليات".

كما شدد على أن "تحقيق الاستقرار بشكل مستدام لا يمكن أن يتم من دون انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية".

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس سلام الدور المحوري الذي تضطلع به فرنسا في دعم لبنان داخل مجلس الأمن وخارجه، مؤكدا أهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بتجديد تفويض اليونيفيل.
 

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