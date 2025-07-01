جنبلاط يتلقى اتصالاً من بوغدانوف... واتفاق على استمرار التواصل

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف حيث تم التداول في شؤون المنطقة وتحديداً الوضع في سوريا ولبنان.



وتم الاتفاق بين جنبلاط وبوغدانوف على استمرار التواصل بينهما.



وكان جنبلاط قد تلقى اتصالاً من سفير لبنان لدى روسيا السفير شوقي بو نصار.