البستاني نوه بالـMEA: نطلب من الشركة وضع سقف لسعر التذاكر لا يمكن تجاوزه

ابدى النائب فريد البستاني كل التقدير لشركة طيران الشرق الأوسط MEA لتفاني ادارتها وموظفيها في خدمة اللبنانيين في أقسى الظروف التي مرت على لبنان خلال الحرب في الـ 2024.

وطلب من الشركة وضع سقف لسعر التذاكر لا يمكن تجاوزه، في موسم الذروة High Season، فمثلًا تحديد سقف التذكرة باريس - بيروت - باريس (درجة سياحية) بـ900 دولار ودبي - بيروت - دبي بـ650 دولار الخ... وقال: نحن نعلم ان هكذا تدبير معاكس لحركة السوق Market Dynamics انما هذا واجب وطني لتمكين المغتربين وعائلاتهم من زيارة لبنان.

وتمنى البستاني في منشور عبر منصة اكس، ان يسري هذا التدبير حتى انشاء شركة Low Cost محلية ليصبح عند المواطنين الخيار.

اما في موضوع فتح الأجواء لشركات عالمية اخرى، فلا عواقب لذلك، لأنها تأمنت بفضل قانون المنافسة الذي اقر في مجلس النواب، على ان تكون الطائرات التابعة للشركات الجديدة مطابقة للمواصفات العالمية للسلامة".