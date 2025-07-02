سلام: الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسس دولة حقيقية... وأمنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار

أكد رئيس الحكومة نواف سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسس دولة حقيقية، وانه لا يمكن تحقيق الإستقرار في ظل إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية،" مشيرًا إلى أن لبنان يكثف الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701 ولإعادة الإعمار وتواصل الدولة إنسجامًا مع إتفاق الطائف وبيانها الوزاري جهودها لبسط سلطتها وحصر السلاح بيدها."وأعلن أن لبنان أطلق تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري بهدف ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين.ولفت إلى أن هدف الدولة اللبنانية توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال عهد هذه الحكومة مع أولوية تشمل توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واوضح ان المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم بمسؤولية مع استعدادات لتنظيم مؤتمر إستثماري في الخريف المقبل."وقال: "زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي."وأشار إلى أن "المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز تمهيدًا لإطلاقه، وان زيارت تمت الى الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات."وأعلن سلام تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار بانتظار إقراره، ومشروع إعادة الإعمار لا يكتمل بدون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وفق رؤية واضحة.