طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025

أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و 6 و7 تموز 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:

- إلغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلةME312/ME313 من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

- إلغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/ME323 من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

بالاضافة الى تعديل مواعيد اقلاع بعض رحلات أيام 5 و 6 و7 تموز الى نيس وجدة ولارنكا واثينا و روما كالتالي :