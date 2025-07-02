رسامني من دار الفتوى: دول عدة تحضر شيئًا من الدعم للبنان

رأى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ان لبنان ذاهب إلى الأفضل، وان لدينا فرص علينا اغتنامها ومتابعتها، كما أن هناك العديد من الأمور التي باستطاعتنا القيام بها هذا العام، منها أمور بانت، ومنها أمور ستبين، متوقعاً ان يكون موسم الصيف ممتازًا.



واكد تنفيذ العديد من المشاريع التي تؤسس لها وزارة الأشغال مع التخطيط للعديد من المشاريع الأخرى عبر خطط عمل لسنة وخطط لسنوات مقبلة. وكشف أنَّ عددًا من الدول تحضِّر شيئًا من الدعم للبنان".

واشار بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى برفقة النائب فيصل الصايغ الى أن خطط العمل الموضوعة ليست محصورة بفترة وجوده في الوزارة، بل تمتد إلى فترات وزراء مقبلين ، ضمن خطط عمل مدروسة.



وقال رسامني إن زيارته أتت متأخرة لانشغاله بالأمور الإدارية، وانها كانت جلسة تعارف مع المفتي وانه أخذ رأيه في مواضيع كثيرة.