حيدر إطلع على أوضاع الأطباء في لبنان وأساتذة التعليم الرسمي واتفق مع بو حبيب على توقيع مذكرة تفاهم حول الرابط الإلكتروني

بحث وزير العمل محمد حيدر مع نقيب أطباء لبنان في بيروت الدكتور الياس شلالا في اجواء القطاع الطبي من مختلف جوانبه وضرورة العمل على تعزيزه، وتطرق الحديث الى علاقة الاطباء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



ثم استقبل وزير العمل وفدًا من روابط اساتذة التعليم الرسمي برئاسة حسين جواد. وقد اطلع الوفد الوزير على مشاكل الاساتذة ومطالبهم لتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية. وأكد حيدر للوفد استعداده لمتابعة ذلك مع المعنيين والعمل على معالجتها.



كما استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وفريق عمل من مصرف الإسكان في حضور فريق عمل من الوزارة.



وتم خلال اللقاء، الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان لتسهيل معاملات المواطنين ولا سيما تسهيل الحصول على تراخيص عمل للعمال الأجانب وإصدار شهادات إيداع في هذا الخصوص، لتصبح كل المعاملات إلكترونية بدون الحاجة للتوجّه إلى وزارة العمل أو مصرف الإسكان.