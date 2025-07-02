القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره

استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ، على مدى اكثر من ساعتين رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي السابق طارق خليفة ومستشاره رالف صياد، واتخذ قرارا بتوقيفهما على ذمة التحقيق بشبهة "سرقة أموال المصرف وتزوير مستندات" أرسلت إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.



كما استجوب الموظف في المصرف انيس واكيم وتركه رهن التحقيق، بحسب والوكالة الوطنية للاعلام.