الأشقر يحيي سلاسل الفنادق العالمية العاملة في لبنان: إستمرارهم ساهم في الحفاظ على صورة بلدنا كوجهة سياحية واعدة

حيا رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان رئيس نقابة الفنادق بيار أشقر سلاسل الفنادق العالمية العاملة في لبنان لالتزامها الراسخ بدعم قطاع السياحة والفندقة في لبنان، وخصوصًا في أصعب الظروف التي مر بها لبنان.



وقال الأشقر في بيان: "إن وقوفكم إلى جانب موظفيكم، وحرصكم على استمرار العمل دون اللجوء إلى صرف أي موظف خلال فترات الأزمات، ولا سيما خلال فترة الحرب، له دليل على مسؤوليتكم الاجتماعية وحرصكم على استمرارية القطاع السياحي كرافعة أساسية للإقتصاد اللبناني، والإستمرار في تأمين نسب إشغال للفندق على الرغم من كافة التحديات انما هو يعكس حسن الإدارة والقيادة لديكم وقدرتكم على تجاوز الأزمة بأقل النتائج السلبية".



وثمن عاليًا وجود مستثمرين أجانب يصرّون على دعم السياحة اللبنانية، ويؤمنون بمستقبلها، ويساهمون في الحفاظ على صورة لبنان كوجهة سياحية واعدة، رغم كل التحديات.



واعتبر الاشقر أن ما قامت به الفنادق العالمية ليس مجرد قرار إداري، بل هو موقف وطني راجيا أن تبقى هذه الفنادق شريكة أساسية في النهوض بالقطاع الفندقي والسياحي في لبنان للانطلاق نحو مستقبل أفضل.









