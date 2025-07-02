رئيس الحكومة تابع تطورات حريق بشنين: جلسة حكومية خاصة لملف النفايات في أقرب وقت

تابع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، مع وحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية ووزارة البيئة والجهات المعنية تطورات الحريق في المكبّ الواقع في بلدة بشنين - قضاء زغرتا.



وأكد رئيس الحكومة أن "ملف النفايات من النواحي الإدارية والمالية والتنفيذية ستخصص له جلسة حكومية في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف التوصل إلى إقرار أسس المعالجة على المديين القصير والبعيد".