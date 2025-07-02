عبد المسيح بعد لقائه الجميل: لضرورة وضع جدول زمني واضح لنزع السلاح

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب أديب عبد المسيح في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية محليا وإقليميا، ولا سيّما ما يتصل بالاستحقاقات الوطنية الأساسية.



بعد اللقاء، أعلن عبد المسيح أن "حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف".



وشدّد على ضرورة قيام الدولة، وتحديدا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح، متمنيا أن "يكون القرار صادرا عن حزب الله قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخا مريحا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار".